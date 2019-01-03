В МЧС Удмуртии опровергли сообщения об обрушившемся потолке в городке Машиностроителей

В главке МЧС России по Удмуртии опровергли сообщения об обрушении потолка в одном из домов городка Машиностроителей.

«Информация не соответствует действительности. Просьба сохранять спокойствие», — говорится всообщении.

Напомним, сегодня в соцсетях появилась информация об упавшем потолке в доме №37 по улице Машиностроителей. В этом районе Ижевска наблюдается проблема с жильем. «Реальное время» уже писало, что случаи обрушения потолка в построенных 50 лет назад домах действительно не редкость.