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Происшествия

В МЧС Удмуртии опровергли сообщения об обрушившемся потолке в городке Машиностроителей

16:11, 03.01.2019

В главке МЧС России по Удмуртии опровергли сообщения об обрушении потолка в одном из домов городка Машиностроителей.

«Информация не соответствует действительности. Просьба сохранять спокойствие», — говорится всообщении.

Напомним, сегодня в соцсетях появилась информация об упавшем потолке в доме №37 по улице Машиностроителей. В этом районе Ижевска наблюдается проблема с жильем. «Реальное время» уже писало, что случаи обрушения потолка в построенных 50 лет назад домах действительно не редкость.

Происшествия Удмуртия
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