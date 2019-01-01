Днем 1 января в Татарстане ожидается небольшой снег и до -16

Во вторник, 1 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от -8 до -13 градусов, на востоке — до -16. В Казани днем ожидается от -10°С до -12°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -11°С до -11°С.