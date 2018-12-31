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В МЧС назвали семь правил безопасного запуска пиротехники

02:31, 31.12.2018
В МЧС назвали семь правил безопасного запуска пиротехники
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В МЧС назвали семь правил безопасного запуска пиротехники.

Так, петарды и фейерверки нельзя давать детям и наклоняться над коробкой после поджога фитиля. При запуске нужно убедиться, что в радиусе опасной зоны нет домов, деревьев, линий электропередачи, а также сильного ветра, передает «РИА Новости».

МЧС, кроме всего прочего, предостерегает от ношения петард в карманах, поджигания фитиля около лица и направления ракеты и фейерверки на людей.

Ранее в Татарстане определили 440 площадок для запуска пиротехники.

Общество
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