В МЧС назвали семь правил безопасного запуска пиротехники

В МЧС назвали семь правил безопасного запуска пиротехники.

Так, петарды и фейерверки нельзя давать детям и наклоняться над коробкой после поджога фитиля. При запуске нужно убедиться, что в радиусе опасной зоны нет домов, деревьев, линий электропередачи, а также сильного ветра, передает «РИА Новости».

МЧС, кроме всего прочего, предостерегает от ношения петард в карманах, поджигания фитиля около лица и направления ракеты и фейерверки на людей.

Ранее в Татарстане определили 440 площадок для запуска пиротехники.