В МЧС назвали семь правил безопасного запуска пиротехники
В МЧС назвали семь правил безопасного запуска пиротехники.
Так, петарды и фейерверки нельзя давать детям и наклоняться над коробкой после поджога фитиля. При запуске нужно убедиться, что в радиусе опасной зоны нет домов, деревьев, линий электропередачи, а также сильного ветра, передает «РИА Новости».
МЧС, кроме всего прочего, предостерегает от ношения петард в карманах, поджигания фитиля около лица и направления ракеты и фейерверки на людей.
Ранее в Татарстане определили 440 площадок для запуска пиротехники.Общество
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