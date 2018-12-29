Аренда квартир в Казани выросла на 9%

Стоимость аренды жилья в Казани выросла на 9%. В столице Татарстана наряду с Санкт-Петербургом зафиксирован наибольший рост цен.



В Москве стоимость аренды увеличилась на 7%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование ЦИАН. По итогам 2018 года средняя стоимость аренды квартир в крупнейших городах России выросла в среднем на 5,1% для однокомнатных квартир и на 3,4% для двухкомнатных.

Отмечается, что тенденция роста цен может сохраниться и в 2019 году. Рост спроса на аренду жилья в этот период может произойти за счет увеличения стоимости его покупки.

Напомним, Татарстан был назван в числе 25 субъектов России с доступом к аренде жилья выше среднего по стране (35,9%).