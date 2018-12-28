Итоги дня: новые законы, рост пенсий и массовые нарушения в больницах РТ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 декабря.

В Пенсионном фонде РФ по Татарстану рассказали, что к 2021 году пенсия для неработающих пенсионеров вырастет до 16 561 рубля.



Президент России Владимир Путин подписал ряд законов. Российский лидер продлил закон, против которого выступил Татарстан, о продлении двадцатидневного срока, предусмотренного для уплаты административного штрафа ГИБДД со скидкой 50%. Президент России также ввел штрафы за вовлечение несовершеннолетних в митинги и смягчил наказание по статье 282 УК РФ об экстремизме. Среди нововведений, утвержденных президентом, — отмена национального роуминга.

В Татарстане прокуратура выявила массовые нарушения в больницах, связанные с оказанием платных медицинских услуг, в том числе льготной категории граждан. Речь в том числе о неактуальном прейскуранте на платные услуги. Всего прокуроры обнаружили более 40 нарушений законодательства.

Тем временем министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова вслед за коллегой из Свердловской области Ольгой Глацких стала известной из-за скандального высказывания. Чиновница прокомментировала маленькие пособия для молодых матерей, посоветовав одиноким мамам выращивать еду на огородах. Чиновницу поддержал депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» и казанская частная компания «Смартэнерго» поровну поделили между собой крупнейший энергосервисный контракт по установке в распределительных сетях «умных» счетчиков общей стоимостью 5 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

