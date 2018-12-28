Путин ограничил предельную сумму долга по потребительским кредитам

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий размер начисляемых по договору займа процентов и сумм неустойки 1,5-кратной суммой долга.



Закон устанавливает, что процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 1% в день. Эта норма вступает в силу с 1 июля 2019 года, следует из документа на официальном портале правовой информации.

Напомним, документ был принят Госдумой 19 декабря и одобрен Советом Федерации 21 декабря.