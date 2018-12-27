В 2019 году в России установят минимальную розничную цену на вино

В России в следующем году впервые могут установить минимальную розничную (МРЦ) цену на вино и винные напитки.

Как сообщают «Известия», этот вопрос Министерство финансов обсуждает с бизнес-сообществом.

Глава Союза виноделов и виноградарей Леонид Попович отметил, МРЦ на вино должна быть примерно на 10—15% меньше минимальной цены на шампанское. Исходя из того, что Ассоциация производителей игристых вин настаивает на повышении цен на игристое вино с 164 до 202 рублей, вино может обходиться не менее 170—180 рублей.

Ранее в России предложили создать федеральное агентство по виноделию.