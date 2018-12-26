Артем Лукоянов забросил одиннадцатую шайбу в сезоне и установил личный рекорд

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов забросил шайбу в ворота «Сочи» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во втором периоде Лукоянов отличился голом при игре его команды в меньшинстве. Эта шайба стала для форварда одиннадцатой в нынешнем сезоне. Это лучший результат Лукоянова за всю историю его выступлений в лиге.

В сезоне-2014/15 он забил 10 голов за 55 матчей регулярного чемпионата.

Всего в 44 играх этого сезона 29-летний Лукоянов набрал 21 (11+10) очко.