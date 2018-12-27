Сегодня в Татарстане метель и до -9

В среду, 27 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем в республике пройдет снег, ночью местами сильный. В отдельных районах республики метель.

На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, ночью и утром местами до сильного, порывами до 17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха утром и днем от -4 до -9 градусов. В Казани днем ожидается от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -5°С до -9°С.