Итоги дня: подорожание мобильного интернета, стрельба в Казани и рост цен на транспорт

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 декабря.



Крупнейшие операторы предупредили абонентов о подорожании мобильного интернета в России с 2019 года. Так, трафик мобильного интернета у абонентов Tele2, «МегаФона» и «Вымпелкома» вырастет на уровне от 25% до 38%.



В центре Казани неизвестный стрелял в директора сети ломбардов «Гарант» и его спутника. Нападение произошло накануне, рядом с торговой точкой бизнесмена. Нападавший выстрелил предпринимателю в голову и ранил в живот второго мужчину. Следком после стрельбы в центре Казани возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц». На данный момент полицейские ищут мужчину, устроившего стрельбу. Подробнее о происшествии — в материале «Реального времени».

Госкомитет РТ по тарифам предложил поднять стоимость проезда в общественном транспорте не на 3, а на 2 рубля. Таким образом, при наличном расчете поездка обойдется в 27 рублей.



В Казани метель стала причиной многочисленных пробок. Заторы на дорогах достигли 8 баллов. При этом синоптики обещают, что местами метель сохранится завтра, 27 декабря, а ближе к Новому году в городе заметно похолодает. Так, в ночь с 30-го на 31 декабря температура воздуха опустится от -18 до -23°С, при прояснениях до -29°С. Дневная температура составит от -13°С до -18°С.