ГИБДД Татарстана ограничила движение грузовиков на трассах

В ГИБДД Татарстана сообщили о введении ограничения на движение большегрузов по дорогам федерального и регионального значения.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 26 декабря 2018 года, с 17.00 часов, вводится временное ограничение движения большегрузных транспортных средств на автодорогах федерального и регионального значения до особого распоряжения», — говорится в сообщении автоинспекции.

Напомним, что сегодня и завтра в Татарстане продлится метель. Из-за погоды в Казани наблюдается транспортный коллапс: уже в 13.00 пробки достигли 8 баллов, а к 16.00 — 10 баллов.