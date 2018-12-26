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Тольяттинская «Лада» проиграла «Химику» в гостях

10:16, 26.12.2018

Тольяттинская «Лада» смогла забить лишь однажды на поле воскресенского «Химика» и проиграла матч чемпионата Высшей хоккейной лиги — 1:2. Главные тренеры команд-соперниц подвели итоги поединка.

Анатолий Емелин, главный тренер «Лады»:

— «Химик» поздравляю с победой, игра была хорошая, хозяева забили на один гол больше. Поэтому победили.

Вячеслав Козлов, главный тренер «Химика»:

— После трех поражений сегодня не нужно было команду настраивать. Ребята молодцы, выполнили установку. Игра была равная, очень сильный соперник, поэтому мы вдвойне рады, что победили. Всю команду с победой! Павел Хомченко здорово нас выручил.

СпортХоккей
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