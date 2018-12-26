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Япония возобновит китобойный промысл

08:26, 26.12.2018
Япония возобновит китобойный промысл
Фото: pixabay.com

С 30 июня 2019 года Япония выйдет из Международной комиссии по промыслу китов (IWC).

Как сообщает Kyodo, уже в июле страна намерена возобновить китобойный промысел в территориальных водах. При этом Япония хочет участвовать в работе Международной комиссии по промыслу китов в статусе наблюдателя.

Запрет на коммерческий китобойный промысел был введен в 1986 году для восстановления популяции китов. С момента его введения Япония продолжала добычу китов якобы в научных целях.

Общество
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