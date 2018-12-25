Итоги дня: пресс-конференция Минниханова, производство Aurus в РТ и отставка главы Следкома РТ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 декабря.



Президент Татарстана Рустам Минниханов традиционно перед Новым годом подвел итоги своего девятого президентского года. Минниханов прокомментировал изменения в налогообложении нефтяной отрасли, инициативу по созданию в России макрорегионов и заявления об отмене скидки 50% на штрафы ГИБДД, а также рассказал о работе с врио Башкортостана Радием Хабировым. Редакция «Реального времени» вела текстовую трансляцию с мероприятия.

Тем временем первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал экономически нецелесообразным проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. «Он нас не обидел», — прокомментировал решение Силуанова Минниханов.

С 2020 года в Татарстане планируется запустить серийное производство российских автомобилей представительского класса Aurus. По словам Минниханова, у него были сомнения, когда проект только начинался, сможет ли республика выполнить его на должном уровне.

Об уходе с поста и. о. главы Следкома по РТ сегодня заявил генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев. Источники «Реального времени» не исключают возможность назначения Николаева на пост секретаря Совбеза РТ.

Сегодня стало известно о закрытии газеты «Вечерняя Казань» с 31 декабря. После почти 40 лет работы руководство издания решило не продлевать контракты с сотрудниками редакции.