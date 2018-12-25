Минфин РФ не видит рисков ипотечного «пузыря»

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев прокомментировал бурный рост ипотечного рынка в 2018 году. По его словам, никакой угрозы перегрева в этом сегменте Минфин пока не наблюдает.

«Даже те граждане, по которым идет просрочка по стройке и разные проблемы такого рода, продолжают платить, ведут себя ответственно. Поэтому мы считаем, что никакого риска в данной ситуации нет», — заявил Моисеев в интервью телеканалу «Россия 1».

На днях Центробанк опубликовал аналитическую записку под названием «Опыт двух кредитных бумов в России и текущий рост ипотеки: почему важно вовремя остановиться». Авторы записки (их мнение может не совпадать с официальной позицией ЦБ) проанализировали опыт предыдущих всплесков кредитования в 2005—2007, а также в 2011—2013 годах. Они пришли к выводу, что банки могут недооценивать риски кредитования и несовершенство оценки рисков временами требует вмешательства регулятора.

Объем ипотечных кредитов, выданных физлицам-резидентам на первичное жилье, вырос на 58% (на 1 ноября), а задолженность по ипотеке увеличилась на 26% в годовом выражении.