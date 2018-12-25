Профессор КФУ предупредил о второй снежной волне в Казани 26 декабря

В Казань может прийти вторая снежная волна уже завтра, 26 декабря. При этом всю предстоящую неделю погода в Татарстане будет пасмурной, с осадками в виде снега.



Месячная норма осадков на декабрь составляет около 55 мм, при этом накануне выпала пятая часть месячной нормы (11 мм). До этого за 23 дня декабря выпало всего 13 мм осадков.



«В ближайшее время (завтра и в ночь со среды на четверг) ожидаются приличные осадки, около 10—11 мм. Они будут примерно такой же интенсивности, как в понедельник», — цитирует пресс-служба КФУ профессора Юрия Переведенцева.

По его словам, погода вошла в декабрьскую норму. Так, среднесуточная температура конца декабря должна составлять минус 10 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, всю предстоящую неделю погода в Татарстане будет циклонической, пасмурной, с осадками в виде снега. Следует остерегаться снежных заносов, метелей.

Напомним, что накануне в Казани из-за снегопада были зафиксированы крупные пробки. Так, с утра «Яндекс.Пробки» сообщили о крупном заторе длиной 5 км. Вечером центр города встал в десятибалльных пробках. Подробнее о метели в Татарстане — в материале «Реального времени».

