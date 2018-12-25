Алексей Терещенко: «Ак Барс» — родная команда, приятно обыграть их в Минске»

Нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко подвел итоги встречи с «Ак Барсом» (3:2).



— Сегодня была команда, мы хотели выиграть, готовились. Ребята — молодцы, пластались от начала до конца. Выстояли первое меньшинство «3 на 5», второе не получилось, но бились до конца. Мы не смотрим на то, что у нас три победы подряд. Команда выходит на каждую игру, нам нужны победы, нам нужны очки, нам нужно попадать в плей-офф.



«Ак Барс» — родная команда для меня. Лидер нашего чемпионата, организованный коллектив, с хорошими исполнителями и мастерами. Приятно их обыграть дома. Спасибо болельщикам за поддержку, они гнали нас вперед. Мы заслужили сегодняшнюю победу. Часто удалялись? Захлестывали эмоции, хотели победить. Это хоккей, ничего удивительного», — приводит слова Терещенко «Чемпионат».