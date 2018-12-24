«Уфа» приступит к работе после зимних каникул 13 января

Стал известен план подготовки футбольного клуба «Уфа» к весенней части сезона-2018/19.



Первый учебно-тренировочный сбор в наступающем году начнется 13 января на Кипре (Айя-Напа) и продлится вплоть до 24 января. После двухдневного отдыха уфимская команда отправится вновь на Кипр (Ларнака), где с 27 января по 8 февраля состоится второй УТС.

Заключительный учебно-тренировочный сбор подопечных Дмитрия Кириченко пройдет в Испании (Бенидорм) с 12 по 24 февраля.

По окончании испанского сбора «горожане» вернутся в Уфу, где будут вести подготовку к матчу 18-го тура РПЛ, в котором на стадионе «Нефтяник» встретятся с московским «Динамо».