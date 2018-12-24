Аэропорт Пензы получил имя Виссариона Белинского

В рамках проекта «Великие имена России» аэропорт Пензы получил имя российского публициста Виссариона Белинского.

Во втором туре Белинский обошел писателя Александра Куприна, набрав 31 500 голосов, сообщили в пресс-службе проекта.

Кроме того, стали известны другие победители в аэропортах России. Так, в Архангельске победил Федор Абрамов, в Москве (Внуково) — авиаконструктор Андрей Туполев, в Нижневартовске — нефтяник Виктор Муравленко, в Санкт-Петербурге — писатель Федор Достоевский.

Во втором туре приняли участие 690,2 тыс. человек, 41% проголосовало онлайн, 59% — офлайн.

Напомним, в Татарстане аэропорты получат имена Тукая и Лемаева. Всего по итогам конкурса определены 46 имен, которые будут присвоены аэропортам в 39 регионах страны.