Аэропорт Пензы получил имя Виссариона Белинского
В рамках проекта «Великие имена России» аэропорт Пензы получил имя российского публициста Виссариона Белинского.
Во втором туре Белинский обошел писателя Александра Куприна, набрав 31 500 голосов, сообщили в пресс-службе проекта.
Кроме того, стали известны другие победители в аэропортах России. Так, в Архангельске победил Федор Абрамов, в Москве (Внуково) — авиаконструктор Андрей Туполев, в Нижневартовске — нефтяник Виктор Муравленко, в Санкт-Петербурге — писатель Федор Достоевский.
Во втором туре приняли участие 690,2 тыс. человек, 41% проголосовало онлайн, 59% — офлайн.
Напомним, в Татарстане аэропорты получат имена Тукая и Лемаева. Всего по итогам конкурса определены 46 имен, которые будут присвоены аэропортам в 39 регионах страны.ОбществоБизнесТранспорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым