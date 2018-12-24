Около Речного вокзала в центре Перми горел дебаркадер
В Перми на набережной рядом с Речным вокзалом горел дебаркадер.
Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы утром в понедельник, 24 декабря. Площадь возгорания составила 80 кв. метров. На месте работали восемь пожарных расчетов. По предварительной информации, пострадавших нет.
Горение дебаркадера удалось ликвидировать в 9.26, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
В настоящее время спасатели выясняют причину пожара.
Напомним, ранее под Пермью пожар уничтожил дом и магазин оппозиционного муниципального депутата.
Справка
Дебаркадер — плавучая пристань, причальное сооружение в виде судна или понтона, стационарно установленное обычно в речном порту и предназначенное для стоянки грузовых и пассажирских судов. Может использоваться как плавучий речной вокзал.
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