Около Речного вокзала в центре Перми горел дебаркадер

В Перми на набережной рядом с Речным вокзалом горел дебаркадер.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы утром в понедельник, 24 декабря. Площадь возгорания составила 80 кв. метров. На месте работали восемь пожарных расчетов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Горение дебаркадера удалось ликвидировать в 9.26, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В настоящее время спасатели выясняют причину пожара.

Напомним, ранее под Пермью пожар уничтожил дом и магазин оппозиционного муниципального депутата.