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Происшествия

Около Речного вокзала в центре Перми горел дебаркадер

08:38, 24.12.2018
Около Речного вокзала в центре Перми горел дебаркадер
Фото: pixabay.com

В Перми на набережной рядом с Речным вокзалом горел дебаркадер.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы утром в понедельник, 24 декабря. Площадь возгорания составила 80 кв. метров. На месте работали восемь пожарных расчетов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Горение дебаркадера удалось ликвидировать в 9.26, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В настоящее время спасатели выясняют причину пожара.

Напомним, ранее под Пермью пожар уничтожил дом и магазин оппозиционного муниципального депутата.

Справка

Дебаркадер — плавучая пристань, причальное сооружение в виде судна или понтона, стационарно установленное обычно в речном порту и предназначенное для стоянки грузовых и пассажирских судов. Может использоваться как плавучий речной вокзал.

Происшествия
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