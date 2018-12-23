Артем Сергеев: «Все видят, что у нас сейчас тяжело идет»

Накануне «Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» в домашних стенах — 3:2.

Защитник ХК «Салават Юлаев» Артем Сергеев прокомментировал этот исход:

— На самом деле, получилась тяжелая игра. В принципе все видят, что у нас сейчас тяжело идет. Пусть все сильно не переживают. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Хорошо, что сегодня перебороли. «Северсталь» тоже неплохо играла. У них сменился тренер, наверное, ребята доказывают ему, хотят игровое время, кто-то за состав цепляется, поэтому получилась такая тяжелая игра.

— За счет чего удалось в третьем периоде переломить ход матча?

— Думаю, мы добавили в желании и пытались вернуть тот хоккей, который мы показывали в первой четверти чемпионата. У нас было хорошее движение в зоне атаки и это принесло успех.