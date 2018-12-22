«Лада» обидно проиграла в Казахстане «Сарыарке»

Один из лидеров чемпионата Высшей хоккейной лиги тольяттинская «Лада» проиграла в Караганде местной «Сарыарке». Волжане вели до 53 минуты, но в концовке пропустили три шайбы и уступили в матче — 1:3.

Анатолий Емелин, главный тренер «Лады» прокомментировал поражение:



— Хозяев с победой! Мы играли терпеливо, использовали контратаки, но, к сожалению, у нас есть «персонажи», которые тянут команду вниз, при чем «персонажи» эти взрослые. Будем разбираться. А так ребята молодцы, бились, — считает наставник.

Леонид Тамбиев, главный тренер «Сарыарки» похвалил свою команду за настойчивость:



— По своей команде могу сказать только положительно. Ребята молодцы, гнули свою линию, играли до конца, вытащили непростой матч, за семь минут сравняли, перевернули ход неудачно начавшегося матча, — сказал тренер хозяев льда.