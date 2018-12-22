Уфимский «Салават Юлаев» открывает заключительную домашнюю серию в 2018-м

Уфимский «Салават Юлаев» открывает заключительную в 2018 году серию домашних игр в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Первым соперником будет «Северсталь» из Череповца, с которой уфимцы встретятся 22 декабря в 16.30 (14.30 мск).

Уфимцы потерпели два поражения подряд на выезде — «Сочи» (2:5) и «Спартак» (1:2 по буллитам).

Череповчане в последних своих матчах уступили четырежды с общим счетом 7:17.

Уфимцы занимают шестое место в Восточной конференции, в их активе 47 очков, «металлурги» идут 11-ми на Западе, набрав 24 очка.

Последняя встреча соперников была в начале сентября, в Череповце уфимцы вырвали победу в овертайме — 5:4.

