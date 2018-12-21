Итоги дня: повышение стоимости проезда в Казани, проверка BBC и покупка Kazan Expo за 9,5 млрд рублей

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 21 декабря.

В Комитет РТ по тарифам поступило консолидированное обращение от исполкома Казани и перевозчиков об увеличении стоимости проезда в казанских автобусах до 28 рублей. Рассмотреть его могут уже в ближайшее время, так что тарифы на проезд могут измениться уже после Нового года.

Роскомнадзор в ответ на вынесение Ofcom решения о нарушении правил вещания телеканалом RT начал проверку канала BBC World News, а также ресурсов канала в интернете. В ведомстве уточнили, что проверка проводится «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. В ответ в BBC заявили, что соблюдают нормы законодательства России при предоставлении информации своей аудитории.

Советника премьера Дагестана Артема Здунова Андрея Афонина нашли мертвым в номере гостиницы «Приморская» в Махачкале. Возможной причиной смерти стали проблемы с сердцем, беспокоившие его последние годы.

Алина Загитова заняла первое место по итогам короткой программы среди женщин чемпионата России в Саранске. Евгения Медведева заняла 14-е место после падения при исполнении своей программы. Выступления с произвольной программой пройдут завтра.

Минземимущества Татарстана приобрело Международный выставочный центр в Татарстане у оператора строительства — ООО «Казань Экспо». Власти республики получили на эту сделку 9,5 млрд рублей из федерального бюджета. Согласно контракту, заключенному 19 декабря, приобретены три корпуса выставочного центра, оборудованных для проведения чемпионата, общей площадью около 77 тыс. кв. метров, а также транспортная и инженерная инфраструктура.