«Уфимец» Виллиам де Оливейра получил тренерскую лицензию УЕФА

Старший тренер ФК «Уфа» Виллиам де Оливейра успешно сдал экзамен и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, сообщает пресс-служба уфимского клуба.



Лицензия дает права работать на посту главного тренера во втором дивизионе и помощником – в высшем дивизионе любого европейского чемпионата.



После полутора года обучения мы были вознаграждены. Спасибо ВШТ за предоставленную возможность. Это только начало нашего пути. Удачи всем! – написал Виллиам в своем инстаграме.

Ранее лицензию Pro получили главный тренер клуба Дмитрий Кириченко и глава аналитического отдела команды Сергей Томаров.