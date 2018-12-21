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«Уфимец» Виллиам де Оливейра получил тренерскую лицензию УЕФА

10:05, 21.12.2018

Старший тренер ФК «Уфа» Виллиам де Оливейра успешно сдал экзамен и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Лицензия дает права работать на посту главного тренера во втором дивизионе и помощником – в высшем дивизионе любого европейского чемпионата.

После полутора года обучения мы были вознаграждены. Спасибо ВШТ за предоставленную возможность. Это только начало нашего пути. Удачи всем! – написал Виллиам в своем инстаграме.

Ранее лицензию Pro получили главный тренер клуба Дмитрий Кириченко и глава аналитического отдела команды Сергей Томаров.

СпортФутбол Башкортостан
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