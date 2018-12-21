«Уфимец» Виллиам де Оливейра получил тренерскую лицензию УЕФА
Старший тренер ФК «Уфа» Виллиам де Оливейра успешно сдал экзамен и получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Лицензия дает права работать на посту главного тренера во втором дивизионе и помощником – в высшем дивизионе любого европейского чемпионата.
После полутора года обучения мы были вознаграждены. Спасибо ВШТ за предоставленную возможность. Это только начало нашего пути. Удачи всем! – написал Виллиам в своем инстаграме.
Ранее лицензию Pro получили главный тренер клуба Дмитрий Кириченко и глава аналитического отдела команды Сергей Томаров.СпортФутбол Башкортостан
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