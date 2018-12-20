Итоги дня: пресс-конференция Путина, соглашение ФНС и ПСО «Казань» и задержание сотрудников «Эфира»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 20 декабря.

Сегодня состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина. В этом году было аккредитовано рекордное количество журналистов — 1 702. В частности, Путин ответил на вопросы о повышении пенсионного возраста, о своих поварах, о деле Скрипалей, о МСЗ, о главных событиях 2018 года и т.д. Подробнее — в трансляции «Реального времени».

Федеральная налоговая служба заключила мировое соглашение с ПСО «Казань» по банкротству компании. Сторона ответчика попросила снятия обременения в виде инкассового поручения со счетов ПСО «Казань» и прекращения производства по делу. В свою очередь, представитель ФНС ходатайствовал об уменьшении размера долга до 1,89 млрд рублей. Изначально сумма долга составляла 1,96 млрд рублей. Суд объявил перерыв в заседании до 24 декабря.

В Казани во время съемки сюжета об обманутой пенсионерке задержали сотрудников телекомпании «Эфир». Несколько дней назад в редакцию телеканала обратилась пенсионерка из Казани. По ее словам, сотрудники неизвестной частной компании, выглядевшие как газовики, пришли к ней домой и после осмотра квартиры вынудили ее «срочно» приобрести газовый анализатор за 3 тыс. рублей. Позднее, узнав его реальную стоимость, пенсионерка попыталась вернуть купленный товар, однако ей было отказано в грубой форме. Журналисты прибыли в офис компании, чтобы разобраться в произошедшем, но в итоге их заблокировали в помещении.

Акции «Русала» на Мосбирже выросли на 40%. Это связано с тем, что накануне США объявили о планах снять санкции в отношении En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски. Условием стало снижение доли Дерипаски в компаниях до 50 процентов. Также в En+ Group, UC Rusal и «Евросибэнерго» обязаны пересмотреть состав советов директоров.

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова сегодня на брифинге пояснила, что инициатива президента Татарстана Рустама Минниханова отменить скидку в 50% на штрафы за нарушения ПДД связана не с попыткой привлечь в бюджет больше средств, а с личной ответственностью главы республики за жителей республики. Подробнее о предложении президента с комментариями эксперта — в материале«Реального времени».