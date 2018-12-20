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Путин: «Не дождетесь»

15:24, 20.12.2018
Путин: «Не дождетесь»

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о здоровье.

«Не дождетесь», — сказал Путин.

Оно такое же как у всех, отметил потом глава государства. Он подчеркнул, что занимается спортом, но в межсезонье испытывает ряд трудностей со здоровьем.

Спросившая о здоровье президента журналистка также предложила создать в России министерство идей. Путин ответил, что нужно объяснить, чем будет заниматься такое ведомство.

Следить за трансляцией пресс-конференции Путина можно здесь.

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