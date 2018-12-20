Путин о Кудрине: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива»

На большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о недостаточных темпах роста ВВП.

«Такие цифры были и когда Алексей Леонидович [Кудрин] был вице-премьером российского правительства. Так что нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», — отметил Путин.

При этом президент подчеркнул, что уважает Кудрина как профессионала.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что темпы роста российской экономики в последнее десятилетие были самыми низкими со времен Второй мировой войны и не превышали 1%. В медленном росте ВВП Кудрин обвинил чиновников и госкомпании.

