Чиновники потратили более 140 млн рублей на Новый год — СМИ

Расходы федеральных государственных органов и корпораций на новогодние подарки и торжества составят 141 млн рублей. В этой сумме учтены госзакупки, сделанные либо специально для Нового года, либо сувениры и подарки, закупленные под конец декабря.

На первом месте по новогодним расходам оказалось Управделами президента с расходами на праздничные закупки 35,9 млн рублей, сообщает РБК. Так, на новогодний прием президента в Большом театре 27 декабря потратят 13,1 млн рублей. Еще 7 млн потратят на подарки для участников приема — по 8 тыс. рублей за коробку с чайной парой и сахарницей с гжельской росписью.

Вторым после Кремля по расходам оказалось Минобороны с бюджетом в 27 млн рублей на закупку подарков и проведение корпоративов. Детали большей части закупок закрыты.

Генпрокуратура потратит на Новый год 25 млн рублей. Закупки Росгвардии, в основном на детские новогодние подарки, оценены в 20,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что половина россиян не готова потратить на новогодние подарки более 5 тыс. рублей. Траты свыше 5 тыс. рублей планирует 25% россиян.