Сегодня в Татарстане ожидается изморозь и до -25 градусов

В четверг, 20 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. В отдельных районах туман, изморозь.

Ветер юго-восточный слабый до умеренного, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха утром от -13 до -18 градусов, при прояснениях и в низких местах до -25 градусов, днем от -11 до -16 градусов. В Казани днем ожидается от -12°С до -14°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -14°С до -16°С.