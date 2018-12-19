Наставник «Ижстали» Игорь Кропотин: «Удача от нас чуть отвернулась»

Ижевская «Ижсталь» в упорном поединке чемпионата Высшей хоккейной лиги по буллитам проиграла в Перми «Молоту-Прикамье» — 4:5.

Главный тренер «Ижстали» Игорь Кропотин прокомментировал этот результат:



— Как мы и ожидали, была тяжелая игра. Мы — соседи по таблице: и они хотели, и мы хотели. Получилась игра, достойная этого результата. К сожалению, начали с 0:2, потратили много сил, чтобы догнать. Повели в счете, но обидно — сразу пропустили. Ну а буллиты — к сожалению, у нас «буллитный» вратарь уехал, поэтому такой результат. Ребятам мы благодарны — сражались, бились. Но удача от нас чуть отвернулась, — сказал наставник.