«Альфа-Банк» заявил об ухудшении настроений малого бизнеса

«Альфа-Банк» зафиксировал ухудшение настроений российских предпринимателей. В ноябре этого года индекс настроений малого бизнеса установился на уровне -32 пункта. Более пессимистично бизнес был настроен только в ноябре 2015 года, говорится в исследовании «Пульс малого бизнеса», подготовленном совместно с исследовательским центром MARC.

Как показали опросы, у предпринимателей резко ухудшились прогнозы на ближайшие 6 месяцев: индекс бизнес-ожиданий составил -54 пункта, что является самым низким показателем за все время замеров. Авторы исследования пришли к выводу, что бизнес чутко отреагировал на замедление роста экономики России в III квартале, а также на резкое падение цен на нефть.

Из-за роста инфляции более негативными стали оценки покупательной способности населения. Прогнозы предпринимателей по росту экономики и покупательной способности на ближайшие полгода также остаются преимущественно негативными. На это влияет предстоящее повышение базовой ставки НДС, падение цен на нефть и волатильность рубля.

Кроме того, в исследовании говорится, что большая часть предприятий малого бизнеса не планирует повышать зарплаты сотрудников в 2019 году.