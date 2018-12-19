Зоран Лукич:«Мы постарались нагрузить наших легионеров»

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» разгромил на своей площадке чемпиона Польши «Анвил» — 86:62.



Главный тренер Зоран Лукич прокомментировал победный результат:

— Хочу поздравить свою команду с победой. Она была очень важна для нас. Многое из того, о чем мы договаривались перед игрой, ребята смогли реализовать на площадке, однако были и ошибки, и неправильные решения.

Сейчас, когда матчи следуют один за другим с разницей в один день, нам необходимо было контролировать количество игрового времени у ряда баскетболистов.

Завтра у нас одна тренировка с утра, после чего мы улетаем в Самару, чтобы провести встречу в Кубке России. Поэтому на матч с «Анвилом» у нас было две задачи: победить и поберечь тех игроков, которым предстоит сыграть в четверг. Именно поэтому постарались нагрузить наших легионеров. Возможно, у Перри не все получилось с точки зрения результативности, но главная его задача заключалась в том, чтобы не дать сопернику организовать свой баскетбол.

Что касается того поражения против «Автодора», за такие проигрыши максимальную ответственность должен брать на себя тренер. Тренер, как и любой человек, ошибается. Хорошо, что игроки поняли верно эту ситуацию так же, как и клуб. «Нижний Новгород», пожалуй, единственный клуб сейчас в Европе, который так поддерживает своего тренера, — считает наставник.