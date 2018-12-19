Александр Зинченко помог «Манчестер Сити» победить «Лестер»

Фото: Дмитрий Слезин

Экс-игрок «Уфы», а ныне полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко забил победный гол в матче 1/4 финала Кубка английской лиги в гостях против «Лестера». В основное время «Сити» счет открыл в первом тайме, но во втором не удержал преимущества — 1:1.

22-летний Зинченко вышел в стартовом составе, а в серии послематчевых 11-метровых реализовал решающий пенальти.

Зинченко получил за матч 7,4 балла — это третий показатель в команде.

В чемпионате Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 44 очка. На один балл впереди «Ливерпуль».

