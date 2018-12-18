Госдума обратится в ПА ОБСЕ из‑за гонений на священнослужителей на Украине
Государственная дума направит обращение в Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в связи с притеснением священнослужителей на Украине.
По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, украинские власти грубо нарушают принцип свободы вероисповедания. В связи с этим он заявил о необходимости принять меры, чтобы остановить оказание давления на священнослужителей, пишут «Дни.ру».
Володин отметил, что в Госдуме подготовят предложения по особому порядку получения российского гражданства украинцами, которые пострадали по религиозным мотивам.
Ранее Киеве прошел объединительный собор, на котором была учреждена новая поместная православная церковь.ОбществоВласть
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