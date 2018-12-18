Итоги дня: повышение тарифов на воду в Казани, послание Хабирова и новая председатель Федерации профсоюзов РТ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 декабря.

Мэрия Казани направила в Госкомитет РТ по тарифам официальное обращение о необходимости изучения вопроса повышения тарифов на воду. Оно сделано «в связи с тяжелой ситуацией с сетями». Подробнее — в материале «Реального времени».

Ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний предупредили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о возможном росте цен на товары из-за изменения условий приобретения корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Так, затраты на топливо в среднем составляют не менее 30% себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков, при этом только в ноябре эти расходы выросли примерно на 30%.

Сегодня на конференции республиканского профсоюзного объединения делегаты избрали нового председателя Федерации профсоюзов Татарстана. Должность заняла Елена Кузьмичева, возглавлявшая профсоюз Казанского порохового завода. За нее проголосовал 101 делегат. Второго кандидата на пост, Татьяну Васильеву, последние несколько месяцев исполняющую обязанности руководителя ФПРТ, поддержали 16 участников конференции.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня впервые выступил с посланием Курултаю республики. Он призвал республиканских чиновников равняться на экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани и заявил, что не потерпит в команде «равнодушных людей с потухшими глазами», а также не «будет прикрывать нерадивых чиновников». Кроме того, Хабиров во время выступления перефразировал татарстанское выражение «Без булдырабыз» («Мы можем») в «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!» («Мы можем лучше!»). Подробнее — в материале «Реального времени».



Прокурор Кировского района Казани Равиль Вахитов подал в отставку. С 10 декабря обязанности руководителя в прокуратуре района исполняет Радик Файзрахманов. Отметим, что Вахитов покинул пост по выслуге лет, отработав в надзорном ведомстве 25 лет.