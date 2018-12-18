«Ижгорэлектротранс» возьмет кредит на 50 млн рублей под залог недвижимости

Оператор электротранспорта в столице Удмуртии — МУП «Ижгорэлектротранс» — собирается получить кредит на сумму в 50 млн рублей.

Информация об этом появилась на портале госзакупок. Согласно условиям проекта договора, кредит должен быть предоставлен сроком на два года — с 20 марта 2019 по 19 марта 2021 года.

Судя по наличию в документации проекта договора ипотеки, «Ижгорэлектротранс» возьмет этот кредит под залог объекта недвижимости, принадлежащего МУПу на праве хозяйственного ведения.

Максимальная процентная ставка по кредиту составит 12,11% годовых — соответственно, за два года предприятие готово переплатить не более 12,11 млн рублей. Цель получения кредита в документации не указана.