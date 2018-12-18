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«Лада» рассталась с нападающим Евгением Скачковым

14:42, 18.12.2018

Хоккейный клуб «Лада» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с нападающим Евгением Скачковым. Тольяттинский клуб благодарит хоккеиста за работу и желает ему успехов в новой команде, сообщает пресс-служба «автозаводцев».

Скачков в сезоне 2018/19 сыграл за «Ладу» в 20 матчах, в которых отметился 11 (6+5) очками.

Пробный контракт с тольяттинским клубом заключил защитник Евгений Дубовицкий, выступавший за «Молот-Прикамье» (Пермь).

В этом сезоне Дубовицкий в 34 матчах набрал 11 (4+7) очков, 48 минут штрафа при показателе полезности «-4».

«Лада» лидирует в чемпионате ВХЛ, набрав по 57 очков вместе с альметьевским «Нефтяником».

СпортХоккей
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