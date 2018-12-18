20 неисправных гидрантов нашла прокуратура в одном районе Казани

В Казани вступило в силу решение суда по иску прокуратуры Приволжского района к исполкому Казани. Муниципалитет обязали привести в рабочее состояние 21 неисправный гидрант и два пожарных водоема в районе.



Соответствующие решение райсуда узаконил Верховный суд Татарстана.

Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, бездействие чиновников в части соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности было признано незаконным.