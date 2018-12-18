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Происшествия

20 неисправных гидрантов нашла прокуратура в одном районе Казани

14:41, 18.12.2018

В Казани вступило в силу решение суда по иску прокуратуры Приволжского района к исполкому Казани. Муниципалитет обязали привести в рабочее состояние 21 неисправный гидрант и два пожарных водоема в районе.

Соответствующие решение райсуда узаконил Верховный суд Татарстана.

Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, бездействие чиновников в части соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности было признано незаконным.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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