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Госдума ввела штрафы за вовлечение детей в митинги

13:40, 18.12.2018
Госдума ввела штрафы за вовлечение детей в митинги
Фото: minsvyaz.ru

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект об административном наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

За вовлечение детей в «несанкционированные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния», будет предусмотрен штраф в 30—50 тыс. рублей или арест на 15 суток для физлиц и 250—500 тыс. рублей для юрлиц, передает РБК.

Отмечается, что в случае повторного нарушения гражданам грозит штраф в 150—300 тыс. руб., а компаниям — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении инициированный правительством РФ закон, усиливающий уголовную ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовых организаций.

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