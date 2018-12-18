Артем Михеев: «Ак Барсу» было тяжело забить после паузы в чемпионате»

Нападающий «Ак Барса» Артем Михеев после победы над «Автомобилистом» (3:1) подвел итоги матча и вспомнил свои заброшенные шайбы. Напомним, что центрфорвард накануне отметился дублем.

— Думаю, неплохо сыграли как в обороне, так и в атаке. В меньшинстве ребята здорово отыграли, ловили шайбу на себя. Поэтому два очка у нас.

— С чем можно связать такое невыразительное начало? «Ак Барс» снова пропустил первым.

— Не знаю, может быть, немного тяжело после перерыва было. Потом вкатились, и все пошло так как надо.

— Как оцените два своих гола?

– Да я говорю — это партнерам спасибо, молодцы они у меня.

— Вспомните моменты со своими заброшенными шайбами.

— В первом случае защитник оставил меня одного. Шайба шла так, что пришлось делать вираж — по-другому я не смог ее обработать. В моменте со вторым голом Альберт Яруллин здорово отдал, Артем Лукоянов увел за собой соперника, а мне осталось только забить.

— У вас самый результативный сезон в карьере. Обращаете на это внимание?

— Особо не обращаю внимания на это, главное — команда выигрывает. Идем дальше.

— Как вам игра вашей тройки? В последнее время вы с партнерами много забиваете.



— Да мы, на самом деле, просто стараемся приносить пользу команде. Сегодня мы забили, завтра другие забьют, — приводит слова Михеева официальный сайт казанского клуба.