Артем Михеев: «Ак Барсу» было тяжело забить после паузы в чемпионате»
Нападающий «Ак Барса» Артем Михеев после победы над «Автомобилистом» (3:1) подвел итоги матча и вспомнил свои заброшенные шайбы. Напомним, что центрфорвард накануне отметился дублем.
— Думаю, неплохо сыграли как в обороне, так и в атаке. В меньшинстве ребята здорово отыграли, ловили шайбу на себя. Поэтому два очка у нас.
— С чем можно связать такое невыразительное начало? «Ак Барс» снова пропустил первым.
— Не знаю, может быть, немного тяжело после перерыва было. Потом вкатились, и все пошло так как надо.
— Как оцените два своих гола?
– Да я говорю — это партнерам спасибо, молодцы они у меня.
— Вспомните моменты со своими заброшенными шайбами.
— В первом случае защитник оставил меня одного. Шайба шла так, что пришлось делать вираж — по-другому я не смог ее обработать. В моменте со вторым голом Альберт Яруллин здорово отдал, Артем Лукоянов увел за собой соперника, а мне осталось только забить.
— У вас самый результативный сезон в карьере. Обращаете на это внимание?
— Особо не обращаю внимания на это, главное — команда выигрывает. Идем дальше.
— Как вам игра вашей тройки? В последнее время вы с партнерами много забиваете.
— Да мы, на самом деле, просто стараемся приносить пользу команде. Сегодня мы забили, завтра другие забьют, — приводит слова Михеева официальный сайт казанского клуба.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым