Сегодня в Татарстане ожидается слабый снег и до -18

Во вторник, 18 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами слабый снег. На дорогах гололедица. Утром в отдельных районах туман.

Ветер северо-западный слабый, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от -8 до -13 градусов, при прояснениях до -18. В Казани днем ожидается от -9°С до -13°С, при прояснениях до -18°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -11°С до -13°С, при прояснениях до -17°С.