Нацбанк Украины призвал не блокировать активы российских банков

Первый зампред Национального банка Украины Екатерина Рожкова призвала украинские суды не блокировать активы российских кредитных учреждений, поскольку это может навредить финансовому сектору Украины.

«Собственникам принадлежит то, что остается от активов, когда банк может рассчитаться по всем своим обязательствам. Я надеюсь, суд поймет, что, блокируя активы, они просто парализуют работу, и это может привести к негативным последствиям», — передает слова Рожковой «Интерфакс-Украина».

В 2017 году президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении нескольких банков, в капитале которых участвует Россия. В частности, под санкции попали Сбербанк и ВТБ.

В конце ноября ВТБ обвинил власти Украины в рейдерском захвате. Банк заявил, что судебная система Украины приняла решения, выходящие «за рамки цивилизованного правового поля». Эти решения ставят под угрозу работу ВТБ на территории Украины, говорилось в заявлении госбанка.