Трех татарстанцев приговорили к шести годам условно за обналичивание 133 млн рублей

В Татарстане суд огласил приговор Василию Данилову, Сергею Петрову и Анастасии Егоровой. Их признали виновными по статье «Незаконная банковская деятельность» и приговорили к двум годам лишения свободы условно каждого.

Установлено, что подсудимые по поручению различных юридических лиц со всей России совершали незаконные банковские операции с извлечением дохода в виде процентов за обналичивание денежных средств. Они получали у компаний банковские реквизиты для «транзита» денег, переводившихся в дальнейшем на счета подконтрольных участникам группы индивидуальных предпринимателей, а

далее снимали их через банкоматы.

Деятельность участников группы была пресечена в октябре 2017 года. С ноября 2015 года они обналичили более 133 млн рублей и получили доход в размере более 2,6 млн рулей, сообщает пресс-служба Следкома.

Ранее сына пермского бизнесмена осудили на 10,5 года за обналичивание более 1 млрд рублей.