Средняя зарплата в Удмуртии сократилась на 550 рублей

Средняя заработная плата в Удмуртии составила 31037 рублей. Данные приводит Удмуртстат за октябрь этого года.

Согласно исследованию, по сравнению с прошлым месяцем зарплата сократилась на 550 рублей. Наиболее высокие доходы у работников в сфере полезных ископаемых — 48,5 тысячи рублей, производстве автотранспортных средств — 47,1 тысячи рублей, а также в финансовой сфере — 46,8 тысячи рублей.

Напомним, ранее Росстат сообщил, что самый дешевый бензин в ПФО продается в Уфе.