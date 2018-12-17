В Перми открылось новое здание Управления по вопросам миграции ГУ МВД

Новое здание Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю открылось в краевом центре в понедельник, 17 декабря.

Здание расположилось на улице Островского, 60. В нем жителям региона оказываются 14 видов услуг, в том числе выдача паспортов, регистрация граждан и лиц без гражданства, оформление документов и разрешений на въезд в РФ и так далее.

«Обеспечение безопасности жителей — это общая задача, люди не делят уровни власти на федеральный и региональный. Этот проект — наш общий, и направлен он на повышение комфорта граждан», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

В ближайшее время в новом здании завершится оборудование помещений для маломобильных групп населения.

Напомним, ранее в Татарстане открыли два новых ледовых дворца.