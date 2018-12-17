Прокуратура: из-за халатности чиновников мэрии Саратова бюджет потерял 205 млн рублей

Прокуратура завела уголовное дело по факту халатности чиновников мэрии Саратова.

Согласно материалам дела, сотрудники горадминистрации в ходе программы переселения граждан из аварийного фонда в 2016 году приобрели 2524 жилых помещения в 26 многоквартирных жилых домах, введенных в эксплуатацию. Недвижимость была зарегистрирована в собственность органа местного самоуправления, а средства для возмещения компенсаций гражданам бюджетом не предусматривались.

В результате 161 семья отказалась от переселения в купленные квартиры и пожелала получить компенсацию. Однако люди вынуждены до сих пор жить в аварийном жилье.

Ненадлежащее исполнение должностными лицами администрации своих обязанностей повлекло за собой нарушение жилищных прав граждан. Закупка 161 жилого помещения стоимостью 205,2 млн рублей и оплата жилищно-коммунальных услуг приобретенных квартир в размере более 1 млн рублей причинили существенный вред муниципальному бюджету, рассказали в надзорном ведомстве.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры

Напомним, ранее CK начал проверку в отношении администрации Уфы из-за выселения семьи из временного жилья.