Рособрнадзор запретил прием студентов в филиалы МГЭУ в Нижнекамске и Чебоксарах

Рособрнадзор по результатам проверки запретил прием студентов в два филиала Московского гуманитарно-экономического университета.



Решение принято в связи с неисполнением предписания Рособрнадзора в установленный срок. Как следует из сообщения ведомства, речь идет о следующих учебных заведениях:

Чебоксарский институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета;

Нижнекамский филиал АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета.

Кроме того, Рособрнадзор запретил прием в Ставропольский, Волгоградский и Клинский филиалы учебного заведения.

Ранее Рособрнадзор запретил прием в Прикамский социальный институт, расположенный в Перми.