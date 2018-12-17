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Рособрнадзор запретил прием студентов в филиалы МГЭУ в Нижнекамске и Чебоксарах

12:34, 17.12.2018
Рособрнадзор запретил прием студентов в филиалы МГЭУ в Нижнекамске и Чебоксарах
Фото: pixabay.com

Рособрнадзор по результатам проверки запретил прием студентов в два филиала Московского гуманитарно-экономического университета.

Решение принято в связи с неисполнением предписания Рособрнадзора в установленный срок. Как следует из сообщения ведомства, речь идет о следующих учебных заведениях:

  • Чебоксарский институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета;
  • Нижнекамский филиал АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета.

Кроме того, Рособрнадзор запретил прием в Ставропольский, Волгоградский и Клинский филиалы учебного заведения.

Ранее Рособрнадзор запретил прием в Прикамский социальный институт, расположенный в Перми.

ОбществоВласть Татарстан
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