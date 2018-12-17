Рособрнадзор запретил прием студентов в филиалы МГЭУ в Нижнекамске и Чебоксарах
Рособрнадзор по результатам проверки запретил прием студентов в два филиала Московского гуманитарно-экономического университета.
Решение принято в связи с неисполнением предписания Рособрнадзора в установленный срок. Как следует из сообщения ведомства, речь идет о следующих учебных заведениях:
- Чебоксарский институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета;
- Нижнекамский филиал АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета.
Кроме того, Рособрнадзор запретил прием в Ставропольский, Волгоградский и Клинский филиалы учебного заведения.
Ранее Рособрнадзор запретил прием в Прикамский социальный институт, расположенный в Перми.ОбществоВласть Татарстан
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