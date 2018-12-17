Минниханов провел с губернаторами заседание Ассоциации инновационных регионов
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).
Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи с губернаторами регионов — членов АИРР. Губернаторы подвели итоги работы АИРР в 2018 году и обсудили вопросы экономики и социальной политики, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.
Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов был переизбран председателем совета Ассоциации инновационных регионов России.
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