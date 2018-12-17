В Казани прокуратура направила в суд уголовное дело об избиении подростка-инвалида

Прокуратура Московского района Казани утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины из-за избиения подростка-аутиста в Казани.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений), говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 19 сентября обвиняемый избил 17-летнего подростка-инвалида с диагнозом «аутизм с интеллектуальной недостаточностью». В результате подросток получил переломы верхней и передней стенок правой верхнечелюстной пазухи, причинившие его здоровью вред средней тяжести.

Ранее суд отправил под арест обвиняемого. Свою вину мужчина полностью признал. Подробнее — в материале «Реального времени».